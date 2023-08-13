В знак протеста жители Дядькова пообещали перекрыть дорогу

Жители Дядькова заявили о готовности перекрывать дороги в знак протеста.

Воскресным днем 13 августа жители села Дядьково под Рязанью вышли на пикет против реконструкции дороги. Речь идет о расширении трассы для проведения подъезда к будущему мосту-дублеру через Оку.

По информации «Новой», 27 июля в Дядьково приезжала делегация чиновников во главе с министром транспорта Павлом Супруном. Власти пообещали, что устроят еще одну встречу с жителями с 20 августа по 1 сентября, и обязательно пригласят на встречу представителя проектировщика.

Перед этим чиновники объявили конкурс на разработку проекта моста и подъездов к нему. Согласно документации тендера, подъезд проходит ровно через Дядьково. К счастью для местных жителей, тендер приостановлен из-за жалобы одного из его участников.

13 августа жители села на одну минуту перекрыли дорогу, но пообещали, что если власти не откажутся от своей затеи, перекроют дорогу основательно – «мало не покажется». Впрочем, ничего против строительства моста-дублера жители Дядькова ничего не имеют.