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НовостиОбщество13 августа 2023 13:49

В знак протеста жители Дядькова пообещали перекрыть дорогу

Под Рязанью народ недоволен, что через их село проведут подъезд к будущему мосту-дублеру
Источник:kp.ru
Жители Дядькова заявили о готовности перекрывать дороги в знак протеста.

Жители Дядькова заявили о готовности перекрывать дороги в знак протеста.

Воскресным днем 13 августа жители села Дядьково под Рязанью вышли на пикет против реконструкции дороги. Речь идет о расширении трассы для проведения подъезда к будущему мосту-дублеру через Оку.

По информации «Новой», 27 июля в Дядьково приезжала делегация чиновников во главе с министром транспорта Павлом Супруном. Власти пообещали, что устроят еще одну встречу с жителями с 20 августа по 1 сентября, и обязательно пригласят на встречу представителя проектировщика.

Перед этим чиновники объявили конкурс на разработку проекта моста и подъездов к нему. Согласно документации тендера, подъезд проходит ровно через Дядьково. К счастью для местных жителей, тендер приостановлен из-за жалобы одного из его участников.

13 августа жители села на одну минуту перекрыли дорогу, но пообещали, что если власти не откажутся от своей затеи, перекроют дорогу основательно – «мало не покажется». Впрочем, ничего против строительства моста-дублера жители Дядькова ничего не имеют.