Владимир Арцыбашев, заработавший в Рязани на уголовное дело, избежал СИЗО

Владимир Арцыбашев задержан в феврале 2023 года. До этого большую часть времени под следствием он провел в СИЗО.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 14 августа Владимира Арцыбашева - советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова (тоже ныне подследственного). Заседание состоялось 28 июля. Выходец из Ростов-на-Дону проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при закупке для Рязани снегоуборочных машин.

Изначально именно Арцыбашева следствие называло центральной фигурой коррупционной схемы. Якобы он дал указание руководству управления благоустройства города организовать закупку с техническим заданием, составленным под конкретную аффилированную организацию, и с завышенной ценой. Экс-начальник управления Юрий Фурфурак - тоже под домашним арестом.

Меру пресечения Владимиру Арцыбашеву пыталась оспорить прокуратура, которая добивалась возвращения одного из главных фигурантов под стражу. Срок содержания в СИЗО ранее отказался продлевать Мещанский районный суд Москвы.