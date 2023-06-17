Экс-советника бывшего вице-губернатора Арцыбашева отправили под домашний арест до 14 августа. Фото: ВидСбоку.

Экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимира Арцыбашева освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест до 14 августа. Новую меру пресечения избрал Мещанский районный суд города Москвы. Об этом пишет Vidsboku.

Арцыбашева считают центральной фигурой мошеннической схемы с закупкой техники для уборки города. Якобы по его отданному указанию управлению благоустройства администрации Рязани во главе с Юрием Фурфураком из регионального бюджета пропало более 15 миллионов рублей. Его задержали еще в феврале в Ростовской области и доставили в Рязань для заключения под стражу.