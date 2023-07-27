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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:06

Экс-чиновник администрации Рязани Фурфурак останется под домашним арестом

Мосгорсуд подвердил решение о продлении меры пресечения бывшему начальнику рязанского управления благоустройства
Источник:kp.ru
Юрий Фурфурак.

Юрий Фурфурак.

Бывший начальник управления благоустройства администрации Рязани Юрий Фурфурак останется под домашним арестом. Мосгорсуд 25 июля не удовлетворил апелляцию экс-чиновника на решение о продлении ему меры пресечения, которое принял Мещанский районный суд столицы.

Фурфурак проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) при закупке техники для уборки города по завышенным ценам. Центральной фигурой преступной схемы УМВД по Рязанской области называло Владимира Арцыбашева - советника тогда еще вице-губернатора Игоря Грекова. Последний и сам теперь по следствием, но уже по другому обвинению.

Арцыбашев, как и Фурфурак, находится под домашним арестом, однако переведен туда из СИЗО. Апелляцию прокуратуры, которая рассчитывает вернуть его под стражу, Мосгорсуд рассмотрит 28 июля.