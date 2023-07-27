Бывшего вице-губернатора Игоря Грекова Рязаоблсуд оставил под стражей

Игорь Греков не смог добиться смягчения меры пресечения.

Рязанский областной суд 27 июля рассмотрел апелляцию бывшего вице-губернатора Игоря Грекова на свой арест. Бывший высокопоставленный чиновник пытался добиться смягчения меры пресечения.

Двумя неделями ранее, 14 июля, Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Грекова в СИЗО. Это решение и попытался обжаловать обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По той же статье проходит бывшая замминистра здравоохранения Рязанской области, а впоследствии сенатор Совета Федерации от региона Ирина Петина. В рамках уголовного дела, по которому привлекли Грекова и Петину, расследуется коррупционная схема закупок оборудования для медицинских учреждений по завышенным ценам - через "откаты".