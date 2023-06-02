Нецелевое расходование средств медстрахования в БСМП обернулось уголовным делом

СК возбудил уголовное дело о нецелевом расходовании средств ОМС в рязанской БСМП.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о «нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в медицинском учреждении города Рязани». Пресс-служба регионального следственного управления называет статью 285.2 УК РФ, но не само учреждение. Однако, очевидно, речь идет о Больнице скорой медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по материалам контрольно-надзорных мероприятий. О передаче таких материалов ранее сообщала Прокуратура Рязанской области. Госорган совместно с ТФОМС выявил, что в БСМП неправомерно потратили более 7 млн рублей из средств обязательного медицинского страхования.

В недавнем релизе говорилось о неэффективном использовании медицинского оборудования, необоснованных выплатах сотрудникам, срыве сроков оплаты по госконтрактом и других нарушениях.

Ранее о выявленных в БСМП нарушениях сообщал также Антикоррупционный комитет Рязанской области. В начале апреля уволился руководитель медучреждения Виктор Филимонов и главврачом вновь стал Сергей Тарасенко.