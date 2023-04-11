Главврачом рязанской БСМП внезапно назначили Сергея Тарасенко

Главврачом рязанской БСМП назначили Сергея Тарасенко. Фото: РязГМУ.

11 апреля рязанскую больницу скорой медицинской помощи возглавил врач-хирург Сергей Тарасенко. Главного врача уже представили коллективу, сообщает tg-канал «Рязинформбюро».

9 апреля стало известно, что главный врач БСМП Виктор Филимонов покинул должность, написав заявление по собственному желанию, а исполнять обязанности главврача назначили Екатерину Шурпо. Уже на следующий день объявили о назначении Тарасенко.

Сергей Васильевич Тарасенко является доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой госпитальной хирургии РязГМУ. Заслуженный врач РФ уже возглавлял БСМП до того момента, как его сместил как раз Виктор Филимонов.

Ни от министерства здравоохранения Рязанской области, ни от самой БСМП официальной информации о кадровых изменениях не поступало.