Виктор Филимонов внезапно покинул должность главврача рязанской БСМП

Уволился главврач Рязанской БСМП Виктор Филимонов.

Главный врач рязанской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Виктор Филимонов покинул должность, написав заявление по собственному желанию.

«Уволился по собственному желанию, не дожидаясь результатов проверок и соответствующих представлений. Вопрос по новому главврачу открыт», - сообщил tg-канал «Рязинформбюро».

Виктор Филимонов возглавил БСМП в декабре 2019 года, оставив для этого равнозначную должность в больнице №11. Является доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ, врачом-хирургом и урологом высшей квалификационной категории.