Екатерина Шурпо возглавила рязанскую БСМП вместо Филимонова

Исполнять обязанности главного врача рязанской БСМП будет Екатерина Шурпо.

Вместо Виктора Филимонова исполнять обязанности главного врача рязанской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) будет Екатерина Шурпо. Об этом КП-Рязань сообщили в медучреждении.

Шурпо занимает в больнице должность заместителя главного врача по клинико-диагностической работе. Она является врачом-гастроэнтерологом, доцентом, кандидатом медицинских наук.

В воскресенье стало известно, что Виктор Филимонов внезапно покинул должность главного рязанской БСМП. Причина увольнения не сообщается, врач написал заявление по собственному желанию (читать подробнее).