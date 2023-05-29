Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела о неправомерных расходах БСМП в Рязани

Прокуратура выявила в БСМП факты неправомерного расходования 7 млн рублей по ОМС.

Прокуратура выявила факты неправомерного расходования средств обязательного медицинского страхования Больницей скорой медицинской помощи в Рязани. Пресс-служба госоргана сообщает, что материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Проверка проводилась совместно с ТФОМС Рязанской области.

Совокупно не по целевому назначению руководство медучреждения потратило более 7 млн рублей. Обнаружились случаи неэффективного использования медоборудования, необоснованных выплат сотрудникам, несоблюдения сроков оплаты по госконтрактам и другие нарушения.

Решается вопрос об уголовном преследовании виновных. Тем временем прокуратура внесла представления главврачу БСМП и министру здравоохранения.

До апреля 2023 года БСМП руководил Виктор Филимонов. Вместо него должность главврача вновь получил Сергей Тарасенко.

Ранее о нарушениях бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок в БСМП заявил Антикоррупционный комитет Рязанской области.