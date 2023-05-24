Антикоррупционный комитет обнаружил нарушения при проверке БСМП в Рязани.

Антикоррупционный комитет Рязанской области, который входит в структуру регионального правительства, обнаружил нарушения при проверке «учреждения здравоохранения». Завершилась эта проверка в мае.

«Выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, в том числе влекущие административную ответственность должностных лиц учреждения в виде штрафа до 50 000 рублей», - рассказали в комитете.

Telegram-канал Рязинформбюро утверждает, что речь о Больнице скорой медицинской помощи в Рязани и что нарушения касались периода, когда учреждение возглавлял Виктор Филимонов. В начале апреля Филимонов ушел с должности главного врача, а разговоры о его отставке начались за месяц до этого. Вместо него был назначен экс-главврач БСМП Сергей Тарасенко.

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