Алексей Пустовалов остался в руководстве администрации Рязани

Алексей Пустовалов.

Алексею Пустовалову пока удалось удержаться в администрации Рязани после прихода на его место Виталия Артемова. Он занимал пост первого заместителя главы, руководителя аппарата, с которой теперь Артемов будет исполнять обязанности градоначальника.

Изначально о переводе Пустовалова на другую должность сообщала «Новая», ссылаясь на приказ от 26 мая. Информация издания подтвердилась: на сайте горадминистрации он значится заместителем главы по градостроительной политике (курирует управление капитального строительства и управление градостроительства и архитектуры).

Эту ставку менее года назад сократили, но перед увольнением Елены Сорокиной вернули. Причем сама почти уже экс-градоначальница (29 мая ее последний рабочий день) предлагала сделать ответственным за градостроительство другого чиновника.