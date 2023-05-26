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Политика26 мая 2023 6:25

«Слышал, что он был лучшим главой города». Губернатор Малков объявил о смене мэра в Рязани

Елена Сорокина уволилась с должности главы администрации Рязани
Источник:kp.ru
Виталий Артемов сменил Елену Сорокину, которая ушла с должности главы администрации Рязани.

Виталий Артемов сменил Елену Сорокину, которая ушла с должности главы администрации Рязани.

Утром 26 мая губернатор Павел Малков объявил о смене главы администрации Рязани. Вместо Елены Сорокиной городскую исполнительную власть, пока с приставкой «и.о.», возглавит Виталий Артемов.

«Его управленческий и хозяйственный опыт, умение работать в команде и знание родного города крайне необходимы. Не раз слышал слова, что он был лучшим главой города за все последние годы», - высказался Малков в своих официальных соцсетях.

Елена Сорокина, по словам губернатора, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу. Ее опыт и знания будут востребованы в регионе», - отметил глава региона.

Формально Виталий Артемов назначен на должность первого заместителя главы администрации Рязани. Его кандидатуру должны поддержать депутаты Рязанской городской Думы (а это произойдет наверняка), и тогда новый руководитель сможет приступить к исполнению обязанностей градоначальника.

О своем уходе из правительства Рязанской области Артемов сообщил накануне.

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