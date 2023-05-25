Громкое увольнение в правительстве Рязанской области

В должности зампреда Виталий Артемов проработал немногим более полугода.

25 мая стало известно, что заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов покинул свой пост.

- Уважаемые друзья, сегодня я завершил работу в качестве заместителя председателя Правительства Рязанской области. Благодарю за совместную работу и доверие Губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова, всех коллег, тружеников села Рязанской области, - написал Артемов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Также он подчеркнул, что остается в команде губернатора.

Напомним, что в региональном правительстве чиновник курировал деятельность минсельхоза, главного управления ветеринарии, архивного управления и проч. В этой должности он работал с 17 октября прошлого года.

Отметим, что на сайте правительства Рязанской области Виталий Евгеньевич все еще значится зампредом.