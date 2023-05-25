Сначала сократили - теперь вернули: у Елены Сорокиной появится еще один заместитель

Елена Сорокина вновь обзаведется заместителем по градостроительству.

25 мая Рязанская городская Дума одобрила изменения в структуру администрации Рязани. Заново введена упраздненная в июле 2022 года должность заместителя главы по градостроительной политике. Тогда ее занимал и фактически попал под сокращение Сергей Савин.

Структурные изменения ранее анонсировала глава адмиистрации Рязани Елена Сорокина. На заседании чиновница заверила, что деятельность нового зама не повлечет дополнительных расходов — она будет обеспечена «за счет внутренних ресурсов». Назначенец будет курировать управление капитального строительства и управление градостроительства и архитектуры.

Уже сообщалось, что должность займет Дмитрий Лощинин. На недавнем заседании комитета гордумы его кандидатуру представила Елена Сорокина. С января Лощинин возглавляет управление капитального строительство. Никаких биографических сведений об управленце мэрия не публикует.