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НовостиОбщество18 мая 2023 11:08

Заместителем главы администрации Рязани предложили сделать Дмитрия Лощинина

Чиновник возглавляет управление капитального строительства администрации города
Источник:kp.ru
Заместителем главы администрации Рязани предложили сделать Дмитрия Лощинина. Фото: Рязанская городская дума

Заместителем главы администрации Рязани предложили сделать Дмитрия Лощинина. Фото: Рязанская городская дума

На должность замглавы администрации Рязани Елены Сорокиной предложили кандидатуру Дмитрия Лощинина. С этой инициативой вышла рязанский мэр в ходе заседания комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской думы.

Для этого на заседании комитета депутаты рассмотрели предложение об изменении структуры горадминистрации. Предлагается ввести в структуру должность заместителя главы администрации, который будет курировать правление капитального строительства и управление градостроительства и архитектуры.

Дмитрий Лощинин пока возглавляет управление капитального строительства администрации Рязани. Окончательное решение относительного его кандидатуры станет известно на заседании Рязанской гордумы.