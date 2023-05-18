Заместителем главы администрации Рязани предложили сделать Дмитрия Лощинина. Фото: Рязанская городская дума

На должность замглавы администрации Рязани Елены Сорокиной предложили кандидатуру Дмитрия Лощинина. С этой инициативой вышла рязанский мэр в ходе заседания комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской думы.

Для этого на заседании комитета депутаты рассмотрели предложение об изменении структуры горадминистрации. Предлагается ввести в структуру должность заместителя главы администрации, который будет курировать правление капитального строительства и управление градостроительства и архитектуры.

Дмитрий Лощинин пока возглавляет управление капитального строительства администрации Рязани. Окончательное решение относительного его кандидатуры станет известно на заседании Рязанской гордумы.