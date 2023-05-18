В Рязани появится человек, ответственный за всю градостроительную политику

В структуру администрации Рязани планируется внести изменения.

В Рязани появится должностное лицо, ответственное за всю градостроительную политику областного центра. Это следует из публикации, размещенной на официальных страничках главы горадминистрации Елены Сорокиной.

«В городе должен быть человек, способный взять ответственность за всю градостроительную политику Рязани и обеспечить комплексный подход в развитии территорий. Жить этим. В этой связи вношу изменение в структуру администрации, усиливая градостроительный блок», - заявила Сорокина.

Какие конкретно изменения планируются, градоначальница не конкретизировала. Она лишь отметила, что надеется на поддержку депутатов, которые должны их утвердить.

По-видимому, в обоснование изменений Сорокина обозначила три направления деятельности будущего назначенца. Одно из них - борьба с точечной застройкой, которая, по мнению чиновницы, должна вестись путем заключения с застройщиками специальных договоров, обязующих участвовать в создании инфраструктуры. Еще два направления - «муниципальные стройки» (школы, спортивные объекты и пр.) и расселение аварийного жилья.