Елена Сорокина: 29 мая - последний день моей работы в должности главы администрации Рязани

Елена Сорокина покидает пост главы администрации Рязани 29 мая.

29 мая станет последним рабочим днем Елены Сорокиной в должности главы администрации Рязани. Об этом чиновница сообщила в социальных сетях.

«Это была не просто работа. Это была очень важная часть моей жизни», - резюмировала Сорокина 3,5 года у руля городской исполнительной власти (в должность она вступила 11 сентября 2019 года).

Затем чиновница перешла к благодарностям коллективу мэрии, общественникам, предпринимателям, депутатскому корпусу, губернатору, областному правительству и «всем неравнодушным рязанцам».

«В своей дальнейшей работе приложу все силы на благо развития региона», - пообещала Елена Сорокина.

Ранее о том, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил губернатор Павел Малков. Одновременно глава региона объявил о назначении и.о. главы администрации Рязани одного из своих заместителей Виталия Артемова, который уже был в этой должности в 2010-2014 годах.