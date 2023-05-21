Мать убитой рязанки Елены Логуновой опубликовала сообщения, которые дочь отправила мужу незадолго до гибели

Опубликованы сообщения, которые Елена Логунова отправила мужу незадолго до убийства.

Мать убитой рязанки Елены Логуновой Наталья Кошелева опубликовала два СМС-сообщения, которые ее дочь отправила своему мужу незадолго до своей гибели. Женщина рассказала, что оба сообщения написаны в июне 2021 года, то есть за месяц до того, как Елена загадочным образом исчезла.

В первом сообщении Елена пишет мужу Александру Логунову, что не сможет и не хочет так жить, что супруг «живет на два фронта» и что «они не успокоятся, им я как кость в горле». Дальше по тексту становится понятно, что речь идет о родственниках Логунова.

- Если бы не девочки они давно бы меня сожрали. Я не хочу тебе говорить гадости про них, они твои родственники, но ты никогда за меня не заступишься, тебе так удобно жить! А мне нет, - пишет Елена.

Заканчивается послание фразой: «Скажи пожалуйста хоть малой безделушки или какого подарка на рождение дочери второй я не достойна?»

Второе СМС, по словам матери, Елена Логунова отправила мужу 29 июня 2021 года. В нем она сообщила, что успокоилась и потребовала, чтобы супруг к ней больше не подходил никогда.

- С меня хватит надоело, не подходи ко мне больше никогда!!! Твои родители больше моих детей не получат! Цирк шапито устраивать не надо! - написала Елена.

Наталья Кошелева назвала оба СМС, которые находятся в материалах уголовного дела, «спусковым механизмом», за которым последовал план избавления.

Александр Логунов в настоящее время обвиняется в убийстве жены Елены, а также в распространении порнографии. Ранее стало известно, что мать погибшей рязанки добилась полной опеки над двумя внучками, до этого девочки половину времени жили у родителей Александра Логунова.

Сообщения, которые Елена Логунова отправила своему мужу Александру:

«Саша. Я не смогу так жить правда, и не хочу, я не изменюсь уже никогда, я такая какая есть, это ты всегда делаешь вид что ничего не было, я так не могу, ты живешь на два фронта, так жить нельзя, они не успокоятся, им я как кость в горле, если бы не девочки они давно бы меня сожрали. Я не хочу тебе говорить гадости про них, они твои родственники, но ты никогда за меня не заступишься, тебе так удобно жить!! А мне нет. Знаешь, Саш, если бы не твоя бабушка меня бы не кесарили, это из-за нее все!! Скажи пожалуйста хоть малой безделушки или какого подарка на рождение дочери второй я не достойна??»

«Я успокоилась и хочу тебе сказать с меня хватит надоело, не подходи ко мне больше никогда!!! Твои родители больше моих детей не получат !!! Цирк шапито устраивать не надо!!!»