Телефон - в мусорку, тело - в гараж: события первых часов после убийства Елены Логуновой породили новые вопросы

Убийство Елены Логуновой отнюдь не было идеальным преступлением.

Частный детектив Екатерина Шумякина публично обратилась с несколькими вопросами к сотрудникам правоохранительных органов. Они касаются действий после исчезновения Елены Логуновой и преследования ее самой.

«Вы не осмотрели гараж, не проверили мусорные контейнеры у дома, где пропала Елена. Не привели кинологов с собакой. Почему вы этого не сделали? Вам дали такое указание? Если да, то кто? Зачем?» - написала Шумякина, которая близка с матерью Логуновой Наталией Кошелевой.

По информации Шумякиной (полученной, вероятно, через Кошелеву) обвиняемый в расправе Александр Логунов в день убийства, 25 июля 2021 года, выкинул телефон и вещи супруги в контейнер у дома, а тело вывез в гаражный кооператив «Литейщик», где оно лежало до утра 26 июля. При этом всем он объявил, что женщина пропала. Останки в итоге были обнаружены у трассы М-5 «Урал» в 60 километрах от Рязани, а история загадочного исчезновения Елены Логуновой получила широкую огласку. Над Александром Логуновым теперь идет суд.

Отдельно Шумякина упомянула о проверке в отношении нее - по заявлению Александра Логунова, обвинившего ее в краже писем. По словам частного детектива, полиция, изучив записи камер видеонаблюдения, убедилась, что она «не походила к почтовым ящикам» и вынесла постановление об отказала в возбуждении уголовного дела.

«Но вот прокуратура неоднократно отменяла это постановление. Зачем? Попугать меня? Вывести из дела, чтоб не путалась под ногами?» - задалась вопросами Шумякина в Telegram.