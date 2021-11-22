Муж исчезнувшей рязанки Елены Логуновой заявил в полицию о пропаже писем

Муж загадочно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой обратился в полицию по поводу похищения корреспонденции из его почтового ящика. Люди, на которых пало подозрение Александра Логунова, попали на камеры видеонаблюдения в его подъезде.

Как рассказал адвокат Логунова Иван Беззубцев 62info, его клиент во время переписки с правоохранительными органами заметил, что на ряд обращений ответы не приходят. Притом прокуратура и следственный комитет их направляли. Когда в шоу Андрея Малахова были обнародованы, как выразился сам адвокат, «данные ограниченного доступа», Александр просмотрел записи камер.

«Двое мужчин, похожих на участников последнего выпуска телепередачи "Прямой эфир" от 12 ноября 2021 года, один из которых был обозначен как Стас Коровин, а также женщина, похожая на Екатерину Шумякину, осуществляют манипуляции с почтовым ящиком Александра, а после один из участников видеозаписи что-то выкинул в мусорное ведро», - описывает увиденное Беззубцев.

Интересно, что саму запись в подтверждение своих слов сторона Александра Логунова не публикует.

По словам Беззубцева, его подзащитный попросил полицейских привлечь виновных к ответственности по статье 138 УК РФ.

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