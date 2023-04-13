Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 5:15

Еще один руководитель рязанской БСМП написал заявление об уходе с должности

Стало известно об очередных кадровых перестановках в рязанской БСМП
Источник:kp.ru
Зам главноговрача рязанской БСМП написал заявление об уходе по собственному желанию. Фото: БСМП.

Зам главноговрача рязанской БСМП написал заявление об уходе по собственному желанию. Фото: БСМП.

Еще один руководитель рязанской БСМП написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Речь идет об Алексее Егорове – заместителе главного врача по медицинской части, сообщает «7 новостей». Отмечается, что специалист остается в должности заведующего операционным отделением.

9 апреля стало известно, что главный врач рязанской больницы скорой медицинской помощи Виктор Филимонов внезапно покинул должность, написав заявление по собственному желанию. На его место с приставкой и.о. тут же назначили Екатерину Шурпо, но на следующий день коллективу БСМП представили нового главного врача Сергея Тарасенко.

Ни минздрав Рязанской области, ни сама БСМП кадровые перестановки не комментируют. На сайте больницы в разделе «Руководство» по-прежнему нет информации о главном враче.