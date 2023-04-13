Зам главноговрача рязанской БСМП написал заявление об уходе по собственному желанию. Фото: БСМП.

Еще один руководитель рязанской БСМП написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Речь идет об Алексее Егорове – заместителе главного врача по медицинской части, сообщает «7 новостей». Отмечается, что специалист остается в должности заведующего операционным отделением.

9 апреля стало известно, что главный врач рязанской больницы скорой медицинской помощи Виктор Филимонов внезапно покинул должность, написав заявление по собственному желанию. На его место с приставкой и.о. тут же назначили Екатерину Шурпо, но на следующий день коллективу БСМП представили нового главного врача Сергея Тарасенко.

Ни минздрав Рязанской области, ни сама БСМП кадровые перестановки не комментируют. На сайте больницы в разделе «Руководство» по-прежнему нет информации о главном враче.