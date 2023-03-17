Три из четырех подрядов на благоустройство по федеральному проекту в Рязани выиграла одна фирма

Визуализация из концепции благоустройства Малого шоссе в Рязани (напротив вокзала Рязань-1).

Определены подрядчики для четырех объектов в Рязани, которые будут благоустраивать в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Это Малое шоссе, Черезовские пруды, Лесопарк (от разворотного круга до озера Ореховое) и парк им. Гагарина.

Подряды на первые три общественных пространства выиграло ООО «Промо» - организация, зарегистрированная в поселке Орловский Пронского района. Эта фирма с 2020 года часто становится исполнителем по контрактам с администрацией Рязани и Дирекцией благоустройства города. Только в 2022 году таких контрактов было семь на сумму 80 млн рублей. Среди них - благоустройство сквера у Торговых рядов, «Дубовой рощи» - «Вишневого сада», парка им. Белякова.

В случае с Лесопарком и Малым шоссе ООО «Промо» в ходе электронного аукциона сильно снизило цену по сравнению с начальной - с 67,8 млн до 60,3 млн рублей и с 32,7 млн до 27,8 млн рублей соответственно.

Работы в парке им. Гагарина будет проводить рязанское ООО «Атрикс 62». Самый крупный контракт от администрации Рязани компании достался в 2022 году - на благоустройство Гвардейского сквера за 25 млн рублей.