В рязанском Лесопарке за 68 млн рублей благоустроят последнюю часть аллеи и пляж. Фото: vk.com/lesopark62

Очередной этап благоустройства Лесопарка в Рязани в 2023 году обойдется в 67,8 млн рублей. Электронный аукцион с такой максимальной ценой появился на сайте госзакупок. Как сообщалось ранее, работы пройдут на участке от разворотного круга у пристани до озера Ореховое.

В сметной документации выделяется несколько этапов, среди которых есть валка деревьев с корчевкой больше 200 пней. Больше всего средств, около 13,8 млн рублей, уйдет на освещение: монтаж 53 новых фонарей с демонтажом прежних и прокладкой сетей. Будет проложена велодорожка.

В парковой и пляжной зонах появится 71 новая скамейка со спинкой, 35 урн, пять велопарковок, шесть навесов, 16 шезлонгов, две раздевалки. Обращает на себя внимание установка автономного санузла за 4,2 млн рублей.

Отдельной графой значится благоустройство пляжа. Подрядчик уложит более 1000 кв.м деревянного настила (видимо, как раз возле Орешка). Также в смете можно увидеть, что будет закуплена сетка для игры в волейбол и планируется подготовить площадку под фуд-корт.

Ранее горадминистрация объявляла закупки на благоустройство Черезовских прудов, Малого шоссе и парка им. Гагарина.