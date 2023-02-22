Объявлена закупка на благоустройство парка им. Гагарина в Рязани за 28 млн рублей

Такой слайд, касающийся парка им. Гагарина, демонстрировал в гордуме главный по благоустройству Юрий Фурфурак.

Парк им. Гагарина в Рязани благоустроят за 28,4 млн рублей. Закупку с такой максимальной ценой объявило городское управление благоустройства. Основными видами работ станут устройство покрытий, дополнительного освещения, установка спортивного, детского игрового оборудования, лавочек и скейт-площадки.

Из закупочной документации следует, что на территории парка появятся еще 15 лавочек, 11 урн и пять фонарей. Для занятий спортом планируется установить уличные тренажеры и комплекс для воркаута, состоящий из трех элементов, с перекладинами, брусьями, наклонными скамьями для упражнений на пресс. Для детей закупят и смонтируют игровые комплексы с горками, качелями, конструкциями для лазания.

Завершить работы будущему подрядчику необходимо не позже 31 октября 2023 года.

Ранее появились закупки на благоустройство Черезовских прудов и Малого шоссе в Рязани.