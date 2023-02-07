Качели, зелень и камеры. Появилась закупка на благоустройство Малого шоссе в Рязани

Так визуализировала благоустройство Малого шоссе Главархитектура Рязанской области.

Администрация Рязани объявила аукцион на благоустройство площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе. Несмотря на название лота, в 2023 году работы пройдут только на участке Малого шоссе ближе к вокзалу Рязань-1. На реализацию проекта выделено 32,7 млн рублей.

Почти треть этой стоимости (9,4 млн рублей) «съест» покрытие из вибропрессованной плитки на цементобетонном основании. Из малых архитектурных форм установят:

- двое качелей «Оазис»;

- три навеса со скамьей;

- восемь повортных стульев;

- 18 качелей со спинкой и без;

- 45 ограничителей парковки.

Для освещения на Малом шоссе решено использовать 15 люминисцентных светильников на стальных опорах. Озеленить общественное пространство рассчитывают, посадив ясени, клены и четыре вида кустарников (дерен, калина, пузыреплодник, садовый жасмин).

Также в смете есть установка системы видеонаблюдения с шестью камерами.