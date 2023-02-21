Черезовские пруды в Рязани благоустроят за 29 млн рублей

Эскизы появились еще до окончания разработки проекта, поэтому с реальностью они могут иметь мало общего.

В Рязани объявили закупку на благоустройство Черезовских прудов со стороны горбольницы №11 (четная сторона улицы Новоселов). Начальной ценой, она же - максимальная, заказчик установил 29,1 млн рублей.

Еще в конце декабря 2022-го начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак, выступая в гордуме, признавался, что этот и другие проекты еще не были разработаны. Для Черезовских прудов чиновник лишь обозначил виды работ: устройство дорожно-тропиночной сети, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение.

Вопреки словам Фурфурака, последних двух разделов в сметной документации нет, а значит деньги на них данным контрактом не предусмотрены. Есть только демонтажные работы, вертикальная планировка (прежде всего, это земляные работы), устройство покрытий, наружного освещения из 55 светодиодных светильников на опорах и установка системы видеонаблюдения из 18 камер.

Покрытия запроектированы нескольких видов, включая асфальтовые велодорожки, тротуары из бетонной плитки, щебеночные эко-тропы... Отдельного внимания заслуживает покрытие из террасной доски на металлических опорах. Судя по смете и эскизам, которые демонстрировал Фурфурак, это будет своеобразная терраса над водой. Кроме того, в подразделе «Спортивные площадки», предусмотрено двухслойное пористое покрытие.