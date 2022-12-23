В 2023 году в Рязани будут благоустраивать восемь общественных пространств

Концепция благоустройства продолжения Лыбедского бульвара разрабатывается горадминистрацией совместно с Главархитектурой.

В 2023 году в Рязани пройдут работы по благоустройству семи общественных пространств. Среди них четыре стали победителями онлайн-голосования, а еще три добавлены городскими властями после решения комиссии по реализации программы «Формирование современной городской среды».

Спешно выступавший с докладом Юрий Фурфурак не дал никакой конкретики о благоустройстве. Проекты, по его словам, еще не разработаны. В большинстве случаев он повторил универсальный список видов работ: устройство дорожно-тропиночной сети, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение.

Самые скромные суммы заложены на благоустройство Черезовских прудов, парка им. Гагарина — 29 млн рублей и 28,4 млн рублей соответственно. В первом случае работы пройдут по упомянутой универсальной формуле, во втором — только установят скейт-рампу, площадку для воркаута и две детские площадки для разных возрастных групп.

Две детские площадки установят в парке им. Гагарина.

Черезовские пруды и концепция их благоустройства.

В 32,7 млн рублей оценивается благоустройство площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе. Здесь те же четыре вида работ. Единственную подробность рязанцы узнают не от Фурфурака, а из презентации.

«Предполагается создать мобильную инфраструктуру для отдыха — навесы с качелями и сиденьями», - говорится на слайде.

В 32,7 млн рублей оценивается благоустройство площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе.

Новый этап благоустройства Лесопарка (от разворотного круга до Орехового озера) обойдется ориентировочно в 67,8 млн рублей. На слайдах чиновник показал только планируемое пляжное оборудование (настилы, навес, кабинки для переодевания) и туалеты. Сам же он огласил стандартный список.

30 млн. рублей с учетом дополнительного финансирования пустят на сквер Маргелова.

О новом этапе благоустройства Лесопарка пока толком ничего неизвестно.

Названные суммы дают понять, что реальность будет не слишком похожа на подготовленные горадминистрацией для презентации изображения. Поэтому советуем на красивые картинки слишком сильно не полагаться.

Самыми дорогостоящими в реализации станут проекты благоустройства сквера Рязанского кремля (200 млн рублей), Нижнего городского сада (360 млн рублей) и продолжения Лыбедского бульвара - от Брессюирского моста до стадиона «Спартак» (250 млн рублей). В случае с последним объектом к универсальной формуле прибавят детские площадки, а в случае с парком у областной филармонии - устройство видеонаблюдения и аудиосистемы, реконструкцию моста и сцены, установку детских и спортивных площадок, ремонт ограждения и входных групп. Работы запланированы на два года (2023-2024).

Слайд о сквере у Рязанского кремля.

Слайд о сквере у Рязанского кремля - предполагаемый фонтан на одной из аллей.

Нижний городской сад. Схема планируемого благоустройства.

Виды работ по проекту благоустройства Нижнего городского сада.