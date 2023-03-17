Советнику бывшего рязанского вице-губератора Арцыбашеву продлили срок в СИЗО

Владимир Арцыбашев. Фото: rostov-gorod.ru

Железнодорожный районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей для Владимира Арцыбашева. Советник бывшего вице-губернатора Игоря Грекова останется в СИЗО как минимум до 19 июня. Это решение КП-Рязань подтвердили в пресс-службе суда.

Сам Арцыбашев, как сообщалось ранее, на заседании не присутствовал - его госпитализировали в кардиодиспансер по экстренным показаниям.

Экс-советника Грекова представляют центральной фигурой мошеннической схемы с закупкой техники для Дирекции благоустройства города. Якобы он дал указание управлению благоустройства администрации Рязани во главе с Юрием Фурфураком организовать процедуру таким образом, чтобы через аффилированную организацию и завышение цены похитить из регионального бюджета более 15 млн рублей.

Всего по уголовному делу задержали семь подозреваемых. Троих, включая Арцыбашева, заключили под стражу, Фурфурака - под домашний арест.

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Статус задержанных чиновников администрации Рязани пока держат в тайне (подробнее).