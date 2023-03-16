По экстренным показаниям госпитализировали экс-советника бывшего вице-губернатора Арцыбашева

Арестованный экс-советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев госпитализирован. Фото: ВидСбоку.

Владимира Арцыбашева – экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова госпитализировали в кардиологический диспансер. Основания для срочной госпитализации – «экстренные показания», сообщает «ВидСбоку».

16 марта в Железнодорожном районном суде рассмотрели ходатайство следователя СУ УМВД России по Рязанской области о продлении Арцыбашеву меры пресечения в виде взятия под стражу. Так как сам фигурант уголовного дела находился на лечении, рассматривали ходатайства без него.

Изучив материалы дела суд продлил арест бывшему чиновнику на 3 месяца 1 сутки. Другими словами, Арцыбашев проведет в СИЗО до 19 июня включительно.

По версии следствия, экс-советник Грекова замешан в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники (читать подробнее).

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