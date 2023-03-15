Полиция продолжит проверять закупки рязанской ДБГ после вскрытия мошеннической схемы

Владимир Алай. Фото: 62.мвд.рф

Правоохранительные органы в Рязани продолжат проверять закупки Дирекции благоустройства города. Об этом сообщил начальник регионального УМВД Владимир Алай 15 марта во время отчета о работе в 2022 году перед депутатами Рязанской областной Думы.

Ранее по уголовному делу о мошенничестве при закупке комбинированных дорожных машин задержали семь человек. Среди них советник бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев и начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак. Первого поместили в СИЗО, второго - под домашний арест.

В облдуме Алая спросили, будут ли проводиться проверки других закупок ДБГ и каков процессуальный статус чиновников администрации Рязани, задержанных вместе с Фурфураком:

«Будут ли проводиться (проверки - Ред.)? Да, обязательно будут. Но данный материал... Он, находится не только у нас, но и в МВД (федеральном - Ред.) поэтому не могу вам ничего сообщить, в каком ранге находится то или иное привлекающееся лицо», - цитирует Алая издание Vidsboku.

Затем Алай подтвердил, что это тайна следствия.