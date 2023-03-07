Суд продлил арест начальнику управления благоустройства Рязани Фурфураку еще на три месяца

Юрию Фурфураку продлили домашний арест еще на три месяца.

Железнодорожный суд Рязани решил продлить домашний арест начальнику управления благоустройства мэрии Юрию Фурфураку. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».

Уточняется, что арест будет продлен на три месяца. Решение суда было принято во вторник, 7 марта.

Юрий Фурфурак вместе с еще шестерыми фигурантами проходит по делу о хищении 15 миллионов рублей из средств, которые были выделены на закупку снегоуборочной техники.

14 февраля суд заключил Фурфурака под домашний арест.

Подробнее о задержании чиновника 1 февраля 2023 года можно прочитать здесь.