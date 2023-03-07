Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:57

Суд продлил арест начальнику управления благоустройства Рязани Фурфураку еще на три месяца

7 марта суд решил оставить Юрия Фурфурака на трехмесячный домашний арест
Источник:kp.ru
Юрию Фурфураку продлили домашний арест еще на три месяца.

Юрию Фурфураку продлили домашний арест еще на три месяца.

Железнодорожный суд Рязани решил продлить домашний арест начальнику управления благоустройства мэрии Юрию Фурфураку. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».

Уточняется, что арест будет продлен на три месяца. Решение суда было принято во вторник, 7 марта.

Юрий Фурфурак вместе с еще шестерыми фигурантами проходит по делу о хищении 15 миллионов рублей из средств, которые были выделены на закупку снегоуборочной техники.

14 февраля суд заключил Фурфурака под домашний арест.

Подробнее о задержании чиновника 1 февраля 2023 года можно прочитать здесь.