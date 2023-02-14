Начальника управления благоустройства Рязани Фурфурака суд заключил под домашний арест

Юрий Фурфурак.

Рязанский областной суд 14 февраля рассмотрел жалобу прокуратуры на решение по избранию меры пресечения начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку. Ранее Железнодорожный районный суд Рязани отказал следствию в заключении чиновника горадминистрации под домашний арест, и он продолжал работать.

Фурфурак наряду с еще несколькими фигурантами проходит по делу о хищении 15 млн рублей из средств, выделенных на закупку снегоуборочной техники. Главным инструментом мошеннической схемы был конкурс с техническим заданием, составленным под конкретную аффилированную организацию, и с завышенной ценой.

«Дело возбуждено не в отношении Фурфурака, а по факту [преступления], он не является обвиняемым и, по мнению адвоката, "в данном случае его фактический процессуальный статус — свидетель"», - передает «ВидСбоку» доводы стороны защиты.

Вместе с тем, как пишет издание, руководитель следственной группы на заседании заявил, что свидетели указали на Фурфурака как на лицо, совершившее преступление.

В итоге Рязанский областной суд все-таки решил поместить Юрия Фурфурака под домашний арест сроком на 1 месяц 8 суток (до 19 марта) с рядом запретов, в том числе на общение с другими участниками уголовного производства, на использование средств связи и интернета.

По данным регионального УМВД, всего по уголовному делу задержаны семь человек. Троих заключили под стражу, в том числе Владимира Арцыбашева - экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.