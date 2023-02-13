Экс-советника бывшего вице-губернатора Грекова – Владимира Арцыбашева оставили в СИЗО

Рязанский суд оставил в СИЗО экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Фото: ВидСбоку.

Экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева оставили под стражей, сообщают «Рязанские новости». Апелляционную жалобу чиновника и его представителей суд оставил без удовлетворения.

По ходатайству Арцыбашева и его защитников апелляционное заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах содержится семейная и медицинская тайны.

Ранее Железнодорожный районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователей УМВД и избрал бывшему советнику самую строгую меру пресечения – взятие под стражу сроком до 18 марта (читать подробнее).

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