СК России: Елену Логунову супруг задушил в ходе бытовой ссоры

Фатальная ссора произошла в доме Логуновых в июле 2021 года. Фото: СК России.

Елена Логунова была задушена. Это сделал ее муж Александр Логунов в ходе бытового конфликта, сообщает СК России. Уголовное дело передано в суд.

Убийство произошло в июле 2021 года. По данным следствия, чтобы избежать уголовной ответственности, Логунов спрятал тело в пойме реки Тысья недалеко от трассы М5 «Урал». Там в октябре 2022 и обнаружили останки женщины, которая долгое время считалась пропавшей.

Только потом Логунов дал признательные показания и, рассказывая следователям об обстоятельствах преступления, указал то же самое место. Изначально он вину отрицал и выдвигал версии, которые впоследствии были опровергнуты.

«Расследование осложнялось неочевидностью преступления, уничтожением его следов, необходимостью проведения сложных судебных экспертиз», - пояснили в СК России.

Кроме того, ведомство показало фотографии со следственных действий с участием Александра Логунова, где он на манекене показывает, как расправлялся с женой.

Помимо убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Александр Логунов обвиняется в том, что в 2016-2018 годах распространял порнографические материалы через интернет (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Это и стало поводом для его задержания.