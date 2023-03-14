Павел Малков рассказал о борьбе с половодьем в Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

Жизнеобеспечение всех населенных пунктов в зоне паводка в Рязанской области должно быть налажено. Акцент ставится на тех селах, которые будут полностью отрезаны водой. Об этом заявил губернатор Павел Малков 14 марта в ходе заседания рязанского правительства.

Малков подчеркнул, что некоторые реки вышли из берегов из-за резкого подъема уровня воды. В Ряжском, Пронском, Сапожковском, Спасском, Сараевском, Скопинском районах подтопило жилые дома и приусадебные участки. Кроме того, вода накрыла 11 низководных мостов.

Глава региона заявил о слаженной работе между ведомствами, муниципальных образований и МЧС, а также попросил не снижать контроль над ситуацией, так как впереди ожидается половодье, разлив рек, не исключаются и осадки.

- Алгоритмы действий у нас отработаны, КЧС проведены... Надо минимизировать на этот период неудобства для жителей. Обеспечить их всех необходимым: продуктами, медициной, связью.

Кроме того, глава региона отметил важность полноценной работы ливневой канализации в Рязани, особенно в тех местах, где были подтопления из-за осадков.

13 марта в регионе закрыли 13 мостов из-за половодья. А 14 марта подтопило еще три низководных моста.