Три низководных моста в Рязанской области подтопило на 80, 20 и 10 сантиметров. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

14 марта в Рязанской области подтопило еще три низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщается, что мост ушел под воду в связи с подъемом воды в реке Мостья у села Пустотино в Кораблинском районе. Здесь уровень воды над сооружением составляет 20 сантиметров.

В Спасском районе поднялась вода в реке Истья, и мост у села Огородниково подтопило на десять сантиметров.

Помимо этого, под воду аж на 80 см погрузилась переправа через Проню в Старожиловском районе. Здесь организовали лодочную переправу через реку до сел Бутырки и Кипенский.

Несмотря на это, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Затопленный мост в Ряжске чуть не унес жизнь водителя грузовика, который решил пересечь реку Хупту ночью. А на мосту через Ранову в Кораблинском районе застряла маршрутка с пассажирами.

Кроме того, сообщалось, что уровень воды в Оке за сутки повысился на целых 12 сантиметров. По состоянию на 13 марта в Рязанской области закрыли 13 мостов из-за половодья.