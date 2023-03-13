На мосту через Ранову в Кораблинском районе застряла маршрутка с 15 пассажирами

В понедельник, 13 марта, в Кораблинском районе Рязанской области маршрутка с пассажирами застряла на подтопленном мосту через реку Ранова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение диспетчеру МЧС поступило в 10.40. Водитель коммерческого транспорта решил проехать по закрытому и огражденному участку подтопленного моста около села Кипчаково. На место происшествия выехали шестеро спасателей на двух единицах техники.

В подтопленной маршрутке ехали 15 человек. Как сообщают в пресс-службе, в 11.10 все пассажиры были спасены, а маршрутное такси доставлено на берег.