Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 14:32

Уровень воды в Оке повысился на 12 см за сутки в Рязанской области

На контроле у МЧС находится подтопление 11 низководных мостов и 131 приусадебного участка
Источник:kp.ru
Уровень воды в Оке повысился на 12 см за сутки в Рязанской области. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Уровень воды в Оке повысился на 12 см за сутки в Рязанской области. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

По состоянию на 13 марта в Рязанской области уровень воды в Оке повысился на 12 сантиметров за сутки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России, ссылаясь на данные Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теперь уровень составляет -36 см относительно нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

Сообщается, что на контроле рязанского МЧС находится подтопление 11 низководных мостов и 131 приусадебного участка.

13 мостов в Рязанской области закрыли из-за половодья, шесть улиц Ряжска затопило в связи с паводком. Кроме того, в Ряжске ушел на дно большегруз.