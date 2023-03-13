Уровень воды в Оке повысился на 12 см за сутки в Рязанской области. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

По состоянию на 13 марта в Рязанской области уровень воды в Оке повысился на 12 сантиметров за сутки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России, ссылаясь на данные Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теперь уровень составляет -36 см относительно нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

Сообщается, что на контроле рязанского МЧС находится подтопление 11 низководных мостов и 131 приусадебного участка.

13 мостов в Рязанской области закрыли из-за половодья, шесть улиц Ряжска затопило в связи с паводком. Кроме того, в Ряжске ушел на дно большегруз.