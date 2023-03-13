13 мостов закрыли в Рязанской области из-за половодья. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В Рязанской области из-за паводка для движения всех видов транспорта и пешеходов закрыты девять низководных мостов и четыре наплавных. Об этом рассказал региональный Минтранс у себя на официальной странице ВКонтакте 13 марта.

Ограничения коснулись следующие мосты:

- в Кораблинском районе через реку Проня (автодорога Кораблино - Молвина Слобода – Хомут – Бесужево – плотина ГРЭС), через реку Ранова (автодорога от трассы «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» подъезд: Кипчаково), а также через реку Проня (автодорога Незнаново – Красное – Быково);

- в Путятинском районе через реку Пара (автодорога Поляки – Летники – Береговое);

- в Ряжском районе через реку Хупта (улица Горького);

- в Сапожковском районе через реку Пара (автодорога от трассы Сапожок – Сараи – Борец – Шацк с подъездом к станции Верда – Красное – Красная Яблонька, автодорога Кривель – Скит, автодорога Морозовы Борки – Ширино);

- в Ухоловском районе через реку Малая Мостья (автодорога Ольхи – Покровское – лесничество);

- в Шацком районе через реку Цна (автодорога Купля – Выша, автодорога Польное Ялтуново – Лесное Конобеево);

- в Спасском районе через реку Ока (у сел Троица и Фатьяновка).

В ведомстве рязанцев просят учитывать информацию при планировании маршрута.