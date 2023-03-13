Шесть улиц Ряжска затопило из-за паводка в Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть улиц Ряжска в частном секторе оказались в зоне подтопления из-за резкого потепления. Вода поднялась и вышла из берегов Хупты в городской черте. Об этом рассказал глава района Андрей Насонов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Кроме того, два низководных моста полностью затоплены. На окружной дороге (в районе Ряжского ММЦ) и дороге Ряжск - Шереметьево (мост около Введеновки) перекрыто движение транспорта.

На данный момент работают временные посты с лодочными переправами, оснащенные оборудованием и личным составом. Помимо этого, прибыли дополнительный силы и средства МЧС.

На улице Пушкина заработал пункт временного размещения населения, а также организованы горячее питание и медицинское наблюдение. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.