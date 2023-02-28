Депутат Дмитрий Панкин сложит полномочия депутата Рязгордумы

Дмитрий Панкин.

1 марта в Рязанской городской Думе состоится внеочередное заседание. Как стало известно КП-Рязань, будет рассмотрено заявление депутата Дмитрия Панкина (фракция ЛДПР) о сложении полномочий.

29 августа 2022 года Советский районный суд Рязани признал Панкина виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), приговорив к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 22 февраля 2023-го Рязанский областной суд оставил решение без изменения. Как в случае с однопартийцами Дмитрием Володиным (гордума) и Никитой Усачевым (облдума), речь шла о получении компенсации расходов на депутатскую деятельность по документам, содержащим ложную информацию.

Первой после приговора по аналогичному делу гордуму покинула Инна Орешина.