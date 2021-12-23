Рязанская гордума прекратила полномочия депутата Инны Орешиной

Фото: Рязанская городская Дума.

В четверг, 23 декабря, на очередном заседании Рязанской городской Думы народные избранники рассмотрели вопрос о прекращении полномочий депутата Инны Орешиной. Как «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе представительного органа власти, Инна Владимировна подала личное заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты удовлетворили прошение коллеги. С 23 декабря Инна Орешина больше не является депутатом городской Думы.

Напомним, что несколькими днями ранее Советский районный суд Рязани признал Орешину виновной в мошенничестве и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года (приговор не вступил в законную силу).