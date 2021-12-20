Депутата Рязанской гордумы Орешину за мошенничество приговорили к условному сроку

Орешина некоторое время назад проверяла с Сорокиной качество ремонта. Фото: сайт РГД.

Советский районный суд Рязани 20 декабря вынес приговор в отношении депутата Рязанской городской Думы от партии «Единая Россия» Инны Орешиной.

Суд установил, что с 9 января 2019 года по 9 октября 2020 года Орешина предоставляла ложные сведения о компенсации ей расходов в связи с депутатской работой. Таким образом из городского бюджета в счет компенсации указанных расходов она получила 1 млн 260 тысяч рублей.

Предприимчивой даме предъявили обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В итоге, рассмотрев материалы дела, исследовав все доказательства, суд признал госпожу Орешину виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

По состоянию на 20 декабря приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.

Важно, что на момент публикации данные как о депутате с сайта Рязанской гордумы не удалены, хотя есть информация, что Орешину лишили мандата.

В этот же день, 20 декабря, фигуранты дела о детской площадке получили реальные сроки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!