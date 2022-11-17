Советский суд Рязани признал депутата Усачева виновным в мошенничестве и вынес приговор

Рязанскому депутату Никите Усачеву вынесли приговор за мошенничество. Фото: ryazan.ldpr.ru.

В четверг, 17 ноября, Советский районный суд Рязани вынес приговор в отношении депутата облдумы Никиты Усачева. Народного избранника признали виновным в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК России, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о бюджетных деньгах, которые молодой человек присвоил, якобы предоставляя документы с ложной информацией, чтобы компенсировать расходы на депутатскую деятельность. Это случилось, когда Усачев еще был депутатом городской Думы. Вместе с ним подобные уголовные дела завели еще на троих народных избранников: Дмитрия Панкина, Павла Ахунова и Дмитрия Володина.

- Судом установлено, что У. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, - говорится в сообщении суда.

В итоге за совершенное преступление Никиту Усачева приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил, поэтому его можно обжаловать.

Ранее точно такое же наказание получил коллега Усачева Дмитрий Панкин (подробнее).