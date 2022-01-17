Четырех депутатов от ЛДПР в Рязани обвиняют в хищении бюджетных денег.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Четыре члена рязанской ЛДПР находятся под следствием. По информации «Новой», в отношении каждого партийца следователи СУ СК России по Рязанской области возбудили по два уголовных дела.
Как отмечает издание, всех четверых обвиняют в хищении бюджетных денег. Якобы они предоставляли документы, в которых содержались ложные сведения «о наличии оснований для компенсации расходов на депутатскую деятельность».
Издание приводит конкретные фамилии и суммы якобы хищений:
- Дмитрий Панкин — общая сумма 300 тысяч рублей;
- Павел Ахунов — общая сумма 300 тысяч рублей;
- Дмитрий Володин — общая сумма 420 тысяч рублей;
- Никита Усачев — общая сумма 600 тысяч рублей.
Ранее Советский районный суд Рязани вынес приговор в отношении депутата Рязанской городской Думы от партии «Единая Россия» Инны Орешиной. Из городского бюджета в счет компенсации она получила 1 млн 260 тысяч рублей (читать подробнее).
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