Четырех депутатов от ЛДПР в Рязани обвиняют в хищении бюджетных денег. Фото: Иван ВИСЛОВ

Четыре члена рязанской ЛДПР находятся под следствием. По информации «Новой», в отношении каждого партийца следователи СУ СК России по Рязанской области возбудили по два уголовных дела.

Как отмечает издание, всех четверых обвиняют в хищении бюджетных денег. Якобы они предоставляли документы, в которых содержались ложные сведения «о наличии оснований для компенсации расходов на депутатскую деятельность».

Издание приводит конкретные фамилии и суммы якобы хищений:

- Дмитрий Панкин — общая сумма 300 тысяч рублей;

- Павел Ахунов — общая сумма 300 тысяч рублей;

- Дмитрий Володин — общая сумма 420 тысяч рублей;

- Никита Усачев — общая сумма 600 тысяч рублей.

Ранее Советский районный суд Рязани вынес приговор в отношении депутата Рязанской городской Думы от партии «Единая Россия» Инны Орешиной. Из городского бюджета в счет компенсации она получила 1 млн 260 тысяч рублей (читать подробнее).

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