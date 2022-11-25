Советский суд Рязани признал депутата Володина виновным в мошенничестве и вынес приговор.

25 ноября Советский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно очередного депутата Рязанской городской Думы по делу о депутатских компенсациях. Речь идет о Дмитрии Володине.

Следствие и суд пришли к выводу, что народный избранник получил 420 тысяч рублей, чтобы компенсировать расходы на депутатскую деятельность.

Депутат так прокомментировал приговор (пока еще не вступивший в законную силу - Ред.) в своем telegram-канале:

«Согласно тексту, произнесенному судьей, после того, как я стал депутатом городской Думы, в ноябре месяце 2018 года у меня созрел умысел на похищение денег из бюджета городской администрации. Неустановленные лица в моем кабинете изготовили документы о моих расходах, а я, на самом деле, вовсе не исполняя обязанностей депутата, с ноября 2018 года до сентября 2020 года получил от администрации деньги за якобы несовершенные расходы на 420 тысяч рублей и воспользовался ими как своими. При этом я осознанно желал наступления общественно-опасных последствий, для чего все это и устроил», - прокомментировал приговор в Дмитрий Володин.

Ранее такие же наказания получили депутаты Дмитрий Панкин и Никита Усачев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!