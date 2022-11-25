Советский суд Рязани признал депутата Володина виновным в мошенничестве и вынес приговор.
25 ноября Советский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно очередного депутата Рязанской городской Думы по делу о депутатских компенсациях. Речь идет о Дмитрии Володине.
Следствие и суд пришли к выводу, что народный избранник получил 420 тысяч рублей, чтобы компенсировать расходы на депутатскую деятельность.
Депутат так прокомментировал приговор (пока еще не вступивший в законную силу - Ред.) в своем telegram-канале:
«Согласно тексту, произнесенному судьей, после того, как я стал депутатом городской Думы, в ноябре месяце 2018 года у меня созрел умысел на похищение денег из бюджета городской администрации. Неустановленные лица в моем кабинете изготовили документы о моих расходах, а я, на самом деле, вовсе не исполняя обязанностей депутата, с ноября 2018 года до сентября 2020 года получил от администрации деньги за якобы несовершенные расходы на 420 тысяч рублей и воспользовался ими как своими. При этом я осознанно желал наступления общественно-опасных последствий, для чего все это и устроил», - прокомментировал приговор в Дмитрий Володин.
Ранее такие же наказания получили депутаты Дмитрий Панкин и Никита Усачев.
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