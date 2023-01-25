Сбежавшую в Дягилеве тигрицу Матильду вернули в вольер

Тигрицу по кличке Матильда, сбежавшую из частного дома в Дягилеве 25 января, поймали и вернули хозяину. Как сообщает «Вид Сбоку» со ссылкой на собственный источник, животное усыпила бригада муниципальной Службы по контролю за безнадзорными животными.

Сообщается, что в дикого зверя выстрелили дротиками со снотворным, и тогда он стал двигаться в сторону дома, но немного не дополз и упал. Также отмечается, что тигр небольшой и не агрессивный.

Напомним, 25 января из дома на улице Авиационной в Дягилеве, сбежал тигр.

Ранее к владельцам животного приходили различные проверки, направленные на содержание зверя, никаких нарушений не было выявлено.

Кроме того, жители недоумевали, зачем кому-то понадобилось держать у себя дома опасное животное.