«Тигрицу зовут Матильдой, живет у меня дома 2,5 года»: рязанец рассказал о своем полосатом друге.

Рязанец, назвавшийся Михаилом, рассказал о тигрице, которая живет у него дома в Дягилеве. Видео опубликовано в паблике «Город 62».

«Вот это мой кот, точнее - кошка. Зовут ее Матильда. Живет она не в клетке, живет она у меня дома, уже 2,5 года», - говорит владелец дикого животного.

По словам Михаила, к нему неоднократно приходили проверки со всевозможных организаций. Проверяющие посмотрели, как живет тигрица, чем питается, как она выглядит.

«Никаких нарушений они не нашли. Просто всегда будут люди, которым что-то не нравится. Им многое не нравится, им я не нравлюсь, не нравится им мой кот… Ну, вот так», - сказал Михаил.

Ранее появилось видео, как один из местных жителей увидел в окне на втором этаже частного дома тигра. Видео взволновало рязанцев в соцсетях (читать подробнее с видео).

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