На окраине Рязани в окнах жилого дома увидели живого тигра.

На окраине Рязани в жилом двухэтажном частном доме живет тигр. Видео с редким животным появилось в паблике «Рязань».

«Это Рязань, Дягилево. Держат тигра, как говорят местные жители, с лета. Дом находится на Авиационном проезде, если не ошибаюсь», - написал очевидец.

В комментариях большинство подписчиков недоумевают, кому понадобилось держать в доме дикого зверя, но кто-то даже уверен, кто хозяин:

«Так там одни чиновники живут, вот и подумайте. Кто-то себе питомца завел, очередной каприз за наши деньги», - предположил рязанец.

Отметим, что в Дягилеве находится восемь Авиационных проездов.

Тигр - мощный зверь, уникальный хищник, который комфортно живет в глубоких снегах, при температуре до -40 градусов (смотреть, где обитает амурский тигр на карте России).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!