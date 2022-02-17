На окраине Рязани в окнах жилого дома увидели живого тигра.
На окраине Рязани в жилом двухэтажном частном доме живет тигр. Видео с редким животным появилось в паблике «Рязань».
«Это Рязань, Дягилево. Держат тигра, как говорят местные жители, с лета. Дом находится на Авиационном проезде, если не ошибаюсь», - написал очевидец.
В комментариях большинство подписчиков недоумевают, кому понадобилось держать в доме дикого зверя, но кто-то даже уверен, кто хозяин:
«Так там одни чиновники живут, вот и подумайте. Кто-то себе питомца завел, очередной каприз за наши деньги», - предположил рязанец.
Отметим, что в Дягилеве находится восемь Авиационных проездов.
Тигр - мощный зверь, уникальный хищник, который комфортно живет в глубоких снегах, при температуре до -40 градусов (смотреть, где обитает амурский тигр на карте России).
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